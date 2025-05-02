İzmir'de sıradan bir gün: Belediyeden umut kesen vatandaş kendi arasında para toplayıp çöpü kaldırttı

İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesinde oluşan çöp dağlarının kaldırılmamasından bıkan ve 'Burası Hindistan değil İzmir' diyerek tepki gösteren vatandaşlar, esnaf olarak kendi aralarında para toplayarak çöplerin bir kısmını kaldırdı.
Dünyada kirli sokakları ile üne kavuşan Hindistan'ı aratmayan görüntüler Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de ortaya çıkmıştı. Kötü kokan pis körfezinin yanı sıra çukurlarla dolu sokak ve caddeleriyle yıllardır sorunlarla boğuşan İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları oluştu.
Bölge esnafından İrfan Ocak, "Yangın ihtimali var. Yangın çıkarsa buradaki esnaf mahvolur. Bu nedenle buradaki çöpleri bir an önce kaldırmamız gerekiyordu. Belediye buradaki çöpleri toplamadığı için esnaf olarak burada kendi aramızda dernek oluşturduk. Esnaflardan bazıları 500 lira, bazıları 1000 lira derneğe para verdi. Toplanan paralarla dernek adına kepçe ve kamyon tutuldu. Buradaki çöplerin bir kısmı kaldırıldı. Kalan çöpler de kaldırılacak" dedi.
Çaresiz kalan vatandaşlar, çöp dağlarını görüntüleyip, "Burası Hindistan değil İzmir, araba kaybolmuş ya çöpün içinde" ifadeleriyle isyan etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan, bölgenin 6 yıl önce de yine çöp dağları nedeniyle haber olduğu anlaşıldı. 2019'da aynı bölgede çekilen görüntülerle şimdi çekilen görüntüler, aradan geçen 6 yılda değişen bir şeyin olmadığını gözler önüne serdi.
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, olayın gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada, Ayakkabıcılar Sitesi bölgesindeki kirliliği önlemek amacıyla bölgede oluşan atıkların imhası için lisanslı bir firma arayışının başlatıldığı belirtip, işlemlerin Belkahve AŞ tarafından yürütüleceği açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamanda bir adım atılmayınca, esnaf kendi arasında para toplayarak çöplerin bir kısmını kaldırttı. 2 bin dükkanın bulunduğu Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki esnaf çöplerin toplanması için kurduğu derneğe 500 ile 1000 lira arasında destek oldu. Toplanan paralarla dernek adına kepçe ve kamyon tutuldu, çöplerin bir kısmı kaldırıldı.
Sabah'ın haberine göre bölgede 20 yıllık esnaf İrfan Ocak, "Yangın ihtimali var. Yangın çıkarsa buradaki esnaf mahvolur. Bu nedenle buradaki çöpleri bir an önce kaldırmamız gerekiyordu. Belediye buradaki çöpleri toplamadığı için esnaf olarak burada kendi aramızda dernek oluşturduk. Esnaflardan bazıları 500 lira, bazıları 1000 lira derneğe para verdi. Toplanan paralarla dernek adına kepçe ve kamyon tutuldu. Buradaki çöplerin bir kısmı kaldırıldı. Kalan çöpler de kaldırılacak" dedi.