İzmir'de sıradan bir gün: Belediyeden umut kesen vatandaş kendi arasında para toplayıp çöpü kaldırttı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, olayın gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada, Ayakkabıcılar Sitesi bölgesindeki kirliliği önlemek amacıyla bölgede oluşan atıkların imhası için lisanslı bir firma arayışının başlatıldığı belirtip, işlemlerin Belkahve AŞ tarafından yürütüleceği açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamanda bir adım atılmayınca, esnaf kendi arasında para toplayarak çöplerin bir kısmını kaldırttı. 2 bin dükkanın bulunduğu Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki esnaf çöplerin toplanması için kurduğu derneğe 500 ile 1000 lira arasında destek oldu. Toplanan paralarla dernek adına kepçe ve kamyon tutuldu, çöplerin bir kısmı kaldırıldı.







