İzmir'de Tunç Soyer döneminde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri durdu, binlerce aile mağdur oldu: 'Hem Kılıçdaroğlu hem Soyer güvence vermişti'

Tüm bu süreçte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açık uyarılarının dikkate alınmadığını belirten mağdurlar, "Aksine, kamuoyunu yanılttılar. Dolayısıyla Tunç Soyer, projelerin siyasi gözetimini üstlenen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gibi isimler, hukuki sorumluluk taşımaktadırlar.





Bu nedenle haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İş İnsanları Gaziemir, İş Alemi Yeni Yaşam ve İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç içerisinde yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bizlere hiçbir çözüm sunmadı" dedi.







