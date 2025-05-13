İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" devam ediyor.