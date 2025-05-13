Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi

İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi

16:1913/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber

İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliğinde 125 hektarlık alanda 1,1 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi. İkinci etap çalışmalarında 165 hektarlık alandan 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi planlanıyor. 2026 yılının sonunda bitirilmesi hedeflenen etabın ardından üçüncü ve son etap çalışmalarına başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" devam ediyor.

İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliğinde 125 hektarlık alanda 1,1 milyon metreküp çamur bertaraf edildi.

Proje kapsamında ilk etapta 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru Marmara Denizi'nden çıkarılarak ikinci etap çalışmalarına başlandı.


İkinci etap çalışmalarında 165 hektarlık alandan 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi planlanıyor. 2026 yılının sonunda bitirilmesi hedeflenen etabın ardından üçüncü ve son etap çalışmalarına başlanacak.


Projenin tüm etaplarının bitmesiyle TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan raporlarda tespit edilen 468 hektarlık alandan 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi amaçlanıyor.


Projenin bitmesiyle İzmit Körfezi'nin akvaryum görünümüne kavuşması planlanıyor.

#Kocaeli
#İzmit Körfezi
#dip çamuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde