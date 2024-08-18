İzmit Körfezi'nde heyecan dolu tatbikat

4 kurtarma senaryosu

Tatbikat, İzmit Körfezi'nde meydana gelebilecek muhtemel doğal afetler sonrasında deniz kazaları ve olaylarında arama ve kurtarma birimlerinin yerel ve adli makamlarla koordineli çalışma kapasitesini ölçmek, ihtiyaçları belirlemek ve eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatta dört farklı kurtarma senaryosu başarıyla icra edildi.



