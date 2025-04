Kafa kafaya çarpışan iki otomobil yanarak hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Kazada sürücü Ünal Demir ile diğer aracın sürücüsü Ramazan C. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar köylüler tarafından araçlardan çıkarıldıktan sonra iki otomobil de alev alarak yanmaya başladı.