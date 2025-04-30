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Kahvaltıda büyük şok: İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kahvaltıda büyük şok: İçinden öyle bir şey çıktı ki...

09:1330/04/2025, Çarşamba
IHA
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<p>Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mehmet Bozar ve ailesi sabah kahvaltısı yapmak istediği esnada başlarına talihsiz bir olay geldi.</p>
Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mehmet Bozar ve ailesi sabah kahvaltısı yapmak istediği esnada başlarına talihsiz bir olay geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kahvaltı yapmak için zincir marketten ekmek alan ailenin ekmeğinden çivi çıktı. Eşinin ekmeği yediği esnada çivinin ağzına geldiğini ifade eden Mehmet Bozar, yaşananları anlattı.

Zincir marketten alınan ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktı.

Ekmeğin içerisinde inşaat çivisinin gözükmediğini ifade eden Mehmet Bozar, yaşananlara tepki gösterdi.

Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulunan ihbar eden Bozar, kısa sürede bölgeye gelen ilçe tarım ekiplerine çiviyi teslim etti.

"Eşim tostu yemek isterken inşaat çivisi ağzına geldi"

Eşinin yemek yediği esnada ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktığını ifade eden Mehmet Bozar, "Geçen Cumartesi çocuğu zincir marketlerden birine gönderdim. Sabah kahvaltıda tost yapmak istedik. Ekmeğin ne üstünden ne de altından görmeyeceğimiz şekilde içinden çivi çıktı. Eşim tostu yemek isterken inşaat çivisi ağzına geldi. Çiviyi çıkartıp yetkililere teslim ettik. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. İnşaat çivisi çıktı. Çivinin üzerinde dikkatli bakılınca hamurun yapışıp pişmiş vaziyetteydi. Yetkililer benden çiviyi ve ekmeği istediler. Ben Tarım Müdürlüğüne teslim ettim. Eşim çiviyi yutabilirdi veya kötü sonuçlar olabilirdi. Allah'tan eşim çiviyi yutmadan fark edip çıkarttı" ifadelerini kullandı.

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