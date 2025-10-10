Yeni Şafak
Karadeniz’de dalgaların boyu 8 metreyi aştı: Rüzgarın hızı hızı 75 kilometreye ulaştı

07:3310/10/2025, Cuma
IHA
Bartın’da şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz’de, kayalıklara çarpan dalgalar yaklaşık 8 metreye ulaştı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu. Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu.

Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı. Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu.

Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların Cuma günü saat 19.00’a kadar devam etmesi bekleniyor.

#Bartın
#Karadeniz
#Fırtına
