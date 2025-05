Kayseri haberleri: Sağanak ve dolu, tarım alanlarına zarar verdi

İlçede çiftçilik yapan Şakir Karagöz, “Burada 300 dönüm arazimiz var. İşliyoruz. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı sel afeti bayağı olmuş durumda. 2023 yılında da yine burada bir sel felaketi oldu. Bu tarlamız arpa ekiliydi. Tam biçtireceğimiz zaman aynı bu şekil yine bitti. 30 dönüm ayçiçeği tarlamız tamamen gitmiş durumda. Yani yeni ekilmişti, tohum vesaire hiçbir şey kalmadı. Zaten görünen oyuklardan da belli olduğu üzere borusu ve tohumlar tamamen gitti. Bütün emeğimiz heba oldu. Ayrıca burada diğer çiftçi arkadaşlarımızın da yaklaşık olarak tahmini söylüyorum bin dönüm civarında hasarlı bir bölge var. Bu hasarın bir an önce tespit edilip devletin bize yardım etmesini bekliyoruz. Zaten zor koşullar altında şu an çiftçilik yapıyoruz. Gerek iklim şartları gerekse ekonomik nedenlerden dolayı şu anda çiftçimiz zor durumda bir an evvel devlet gelip de bize elini uzatırsa İnşallah yardımcı olurlar duacı olur İnşallah yardımcı olurlar” dedi.