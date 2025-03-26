Yaşadığı olayı anlatan Ünalmış, "Her gün çocuklarımı anneme bırakmak için bu güzergahı kullanıyorum. Arabamın birden lastiği patladı. Kenarda durdum. Lastiğe bakarken, yol kenarında bu çantayı buldum. İçinde kimliğini buldum. İletişime geçtim. Karakolda olduğunu öğrendim. İmzalanmış miktarı yazılmamış çekler var. 500 bin TL'lik yazılmış çek ver. Bir balya senet var. Dolar ve altın var. Lastiğin orada patlaması bir işaret olabilir. Mübarek Kadir Gecesi'nde böyle bir şeye vesile olduğum için mutlu oldum” dedi.