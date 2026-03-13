Kayserili kadın muhasebeciliği bıraktı, tutkusunu mesleğe dönüştürdü: Müşteriler çok şaşırıyor

Taksiciliğin dezavantajını görmediğini söyleyen Kekeç, şöyle konuştu:





“Arabamla ilgilenmek beni mutlu ediyor. Hiçbir şekilde yormuyor. Bakımlarını da ben yapıyorum. Aracımı yeri geliyor yıkamaya götürmüyorum, kendim yıkıyorum. Bir kadın olarak kendi işimin patronuyum. Kadınlara buradan sesleniyorum; ‘Her zaman hayallerinizin peşinden koşun ve kendi işinizi yapın.’ Kendi işiniz olduğu zaman her yönden özgür oluyorsunuz. Bu işin avantajı emir altında çalışmamak, kendi işini yapmak. Ben ayrıca bir dezavantajını görmedim. Her işin bir zorluğu vardır. Bizim işimizin de tabii ki zorluğu var. Taksici olmak benim hedefimdi. Çok şükür hedefimi yapıyorum. İnşallah bu işte daha çok ilerlemek nasip olur. Bu hayatta ne olmak ve ne yapmak istiyorsanız onun arkasında durun ve ilerleyin.”