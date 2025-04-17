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Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı: Duvarsız daire, yıkılınca ortaya çıktı

Kentsel dönüşüm müteahhidin skandalını ortaya çıkardı: Duvarsız daire, yıkılınca ortaya çıktı

19:0017/04/2025, Perşembe
DHA
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında, bitişik binanın 5'inci katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı için iş makineleri yapıldı.

Yıkım sorunsuz şekilde tamamlanırken, bitişik binanın 5'inci katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı görüldü.

Yapılan incelemede, bina inşa edilirken duvarların yapılmadığı tespit edildi. 

Dairenin sahibi ile yıkım firması yetkilileri arasında anlaşma sağlandığı, müteahhit firmanın duvarların örülmesi konusunda yardımcı olacağı öğrenildi.

#Avcılar
#Kentsel dönüşüm
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