Kızına harçlık göndermek için bu işe başladı: Kanseri bu şekilde yendi

"İLLA OKUMUŞ OLMAK ŞART DEĞİL"





Diğer annelere de üretmelerini öneren Yurdakul, "Evde oturmak yerine diğer annelere önereceğim tek şey; çocukları için hem evde hem dışarıda mücadele etmeleri. Ellerinden ne geliyorsa, illa okumuş olmak şart değil. Ellerinden gelen şeyin amacı için çalışmalarını öneririm. Bu işe çocuklarım için başladım ama daha farklı sorunlarla da uğraştım. Çocuklarım için hem onlarla hem de hastalığımla mücadele ettim. Çocuklarım için yılmadım. Ayaktayım ve mücadele ediyorum. Bütün annelere de çocukları için mücadele etmelerini öneriyorum. Arılarım ve çocuklarım için buradayım. Arılarımı üretmeye devam edeceğim. Buradan devlet kurumlarından yaşadığım zorluklar için yardım bekliyorum" dedi.