Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kızına harçlık göndermek için bu işe başladı: Kanseri bu şekilde yendi

Kızına harçlık göndermek için bu işe başladı: Kanseri bu şekilde yendi

16:1610/05/2025, Saturday
DHA
Sonraki haber

Kayseri'de çocukları için 6 yıl önce 5 kovan ile arıcılığa başlayan 3 çocuk annesi Şerife Yurdakul (43), geçen süreçte kovan sayısını 50'ye çıkardı. Geçen sene lenf kanseri tanısı da alan Yurdakul, "Çocuklarım için yılmadım. Ayaktayım ve mücadele ediyorum" dedi.

Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Şerife Yurdakul, 5 yıl önce çocukları için 5 kovanla arıcılığa başladı. Üniversiteye giden kızına harçlık gönderebilmek bu işi sürdüren Yurdakul, geçen süreçte kovan sayısını 50'ye çıkardı.

Geçen yıl rahatsızlanarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Yurdakul'a, 3'üncü evre lenf kanseri teşhisi konuldu. Bir yandan tedavisine, bir yandan da arıcılığa devam eden Yurdakul'un hastalığının ilerlemesi durdu. Arılarını ormanda yetiştiren Yurdakul hem hastalığıyla mücadele ediyor hem de çocuklarını okutabilmek için üretiyor. 

"BİRAZ ZORLUK YAŞADIM"


Yaşadığı süreci anlatan Yurdakul, "Arıcılığa 5 kovanla başladım. Sonra arılarımı çoğalttım. Resmi kurumlara başvurup, arılarımı resmi bir şekilde üretmeye başladım. 5-6 yıldır arıcılık yapıyorum. Kendi bağımın altında yetiştiriyordum. Sonra evimin yakınında 'bir sorun olur, risk teşkil eder, arı sokar, insanlar, evler yakın' dediler. 'Daha böyle dağlık ortam olsun' dediler. Ben de ormanlık alana gittim. Gerekli izinlerimi aldım. Sonra arılarımı buraya getirdim. Yerleştirdim. Arılarımla uğraşırken bana 3'üncü evre lenf kanseri teşhisi kondu. Biraz zorluk yaşadım" diye konuştu.

"MÜCADELE ETMEK DURUMUNDA KALDIM"


Arıcılık yaparken çevresi tarafından çeşitli baskılara maruz bırakıldığını aktaran Yurdakul, "Bu işi üniversiteye giden kızıma, bir anne olarak harçlık verebilmek için yapma kararı almıştım zaten. Devam ettirmeye çalışıyorum ama hastalığımın zorluğuyla bu işi ilerletirken ayrıca çevreden gelen baskılardan, bir kadın olmamdan dolayı hakkımda ihbar ve itirazlar yapıldı. Resmi olmama rağmen hiçbir cezam, hiçbir suçum, hiçbir tutanağım olmamasına rağmen, kurumlarla mücadele etmek durumunda kaldım" dedi.

"OTURUP ÜZÜLMEK YERİNE KENDİMİ İŞİME VERDİM"


Hastalık sürecine değinen Yurdakul, "Evde durunca insan ölümü bekliyormuş gibi hissediyor. Ama arılarımla ilgilenmek hastalığımı çabuk atlatmama yardımcı oldu. Ayrıca bizim buranın çiçek florası çok yüksek. Çiçeklerimizin florası yüksek olduğu için kanser hastalığımdan dolayı endemik türlerin bitkilerinin polenleri daha faydalı. Bunlardan yararlandım. Kemoterapi dönemimde kemoterapinin etkisini atmak için gerçekten de çok faydası oldu. Polenli bal tükettim. Sağlığım açısından da faydası oldu. Psikolojik açıdan da. Oturup kendime üzülmek yerine kendimi işime verdim. Hastalığımı atlatmam daha kolay oldu. Daha tamamen gitmiş değil, durdu hastalığım. İlerlemesi durdu ama şu anda seviyorum arılarımı. Onlarla uğraşıyorum. Vakit geçiriyorum" diye konuştu.

"İLLA OKUMUŞ OLMAK ŞART DEĞİL"


Diğer annelere de üretmelerini öneren Yurdakul, "Evde oturmak yerine diğer annelere önereceğim tek şey; çocukları için hem evde hem dışarıda mücadele etmeleri. Ellerinden ne geliyorsa, illa okumuş olmak şart değil. Ellerinden gelen şeyin amacı için çalışmalarını öneririm. Bu işe çocuklarım için başladım ama daha farklı sorunlarla da uğraştım. Çocuklarım için hem onlarla hem de hastalığımla mücadele ettim. Çocuklarım için yılmadım. Ayaktayım ve mücadele ediyorum. Bütün annelere de çocukları için mücadele etmelerini öneriyorum. Arılarım ve çocuklarım için buradayım. Arılarımı üretmeye devam edeceğim. Buradan devlet kurumlarından yaşadığım zorluklar için yardım bekliyorum" dedi.

#Şerife Yurdakul
#Kayseri
#Hacılar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman, nasıl yapılır? 2025 MEB İl içi öğretmen atama sonuçları ilişik kesme, göreve başlama tarihleri ve ayrılma işlemleri