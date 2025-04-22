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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı

23:4622/04/2025, Salı
AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada, 3 kişi yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Kocaeli
#Trafik kazası
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