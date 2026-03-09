Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: İki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara ok gibi saplandı: İki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

00:019/03/2026, Pazartesi
G: 8/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Haydere Mahallesi yolu üzeri mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGJ 669 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisi araç hurdaya dönerken, içerisindekiler de sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Ahmet Demir ve Fikriye Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan yabancı uyruklu G.T. ise Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

 Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan G.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Ahmet ve Fikriye Demir’in cansız bedenleri de hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Aydın
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?