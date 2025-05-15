Konya’da 5.2’lik deprem şehir efsanesini çökertti: Bölge tamamen güvenli değil

Ersoy, bölgedeki fay hatlarına dikkat çekerek, "Konya'nın tamamen depremden uzak olduğu düşüncesi bilimsel olarak hiçbir zaman doğru değildi. Bu bölgede sık deprem olmasa bile, yıkıcı potansiyele sahip fay hatları mevcut. Tuz Gölü Fayı bunun başında geliyor” ifadelerini kullandı.



