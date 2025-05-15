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Konya’da 5.2’lik deprem şehir efsanesini çökertti: Bölge tamamen güvenli değil

Konya’da 5.2’lik deprem şehir efsanesini çökertti: Bölge tamamen güvenli değil

16:4115/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yer bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Konya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Konya tamamen depremden arınmış bir bölge değil” diyen Ersoy, Tuz Gölü Fayı gibi yıkıcı potansiyele sahip hatların bölge için ciddi risk taşıdığını vurguladı. Ersoy, geçmişte bilimsel verilerle uyardıklarını hatırlatarak, “Bu depremle şehir efsanesi çöktü” dedi.

Konya’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, uzun süredir kamuoyunda kabul gören bir inancı yıktı. Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının ardından yaptığı açıklamada, “Konya tamamen depremden arınmış bir bölge değildir. Bir şehir efsanesi çökmüş oldu” dedi.

Ersoy, bölgedeki fay hatlarına dikkat çekerek, "Konya'nın tamamen depremden uzak olduğu düşüncesi bilimsel olarak hiçbir zaman doğru değildi. Bu bölgede sık deprem olmasa bile, yıkıcı potansiyele sahip fay hatları mevcut. Tuz Gölü Fayı bunun başında geliyor” ifadelerini kullandı.


Konya’da meydana gelen depremin yıkıcı nitelikte olmadığını ancak hissedilir düzeyde olduğunu söyleyen Ersoy, “5.2’lik deprem yıkıcı değil ama uyarıcı niteliktedir. Özellikle Konya çevresinde daha büyük depremler üretme potansiyeline sahip fay zonları bulunmaktadır” dedi.


Öte yandan, Nevşehir’e kadar uzanan bazı yer hareketlerinin volkanik kökenli olabileceğini hatırlatan Prof. Ersoy, bölgenin tamamının deprem açısından ‘temiz’ ilan edilmesinin bilimsel verilere dayanmadığını vurguladı.


“Bu bölge az sayıda ama etkili sarsıntılar üretebilecek faylara sahip. Dolayısıyla halkın, yerel yöneticilerin ve yapı denetim mekanizmalarının bu gerçekle yüzleşmesi gerekiyor” diyen Ersoy, Konya ve çevresinde daha büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.


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