Konya'ya Afrika'dan misafirler: Çavuşçu Gölü ev sahipliği yapıyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Beslenme ve konaklama için uygun şartların bulunduğu Çavuşçu Gölü aynı zamanda yerleşik kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

1 /10 Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

2 /10 Beslenme ve konaklama için uygun şartların bulunduğu Çavuşçu Gölü aynı zamanda yerleşik kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

3 /10 Afrika'dan Çavuşçu Gölüne gelen Ak Pelikanlar, bahar aylarının gelmesi ile Avrupa ve Rusya'ya doğru göç ediyor.

4 /10 Bölgede araştırmalarını sürdüren Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, göç yolundaki bir pelikanın, günde 1 buçuk ile 3 kilogram arasında balık tükettiğini belirtti.

5 /10

6 /10

7 /10

8 /10

9 /10