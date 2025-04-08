Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'ya Afrika'dan misafirler: Çavuşçu Gölü ev sahipliği yapıyor

Konya'ya Afrika'dan misafirler: Çavuşçu Gölü ev sahipliği yapıyor

11:538/04/2025, Tuesday
AA
Sonraki haber

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Beslenme ve konaklama için uygun şartların bulunduğu Çavuşçu Gölü aynı zamanda yerleşik kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Beslenme ve konaklama için uygun şartların bulunduğu Çavuşçu Gölü aynı zamanda yerleşik kuşlara da ev sahipliği yapıyor. 

Afrika'dan Çavuşçu Gölüne gelen Ak Pelikanlar, bahar aylarının gelmesi ile Avrupa ve Rusya'ya doğru göç ediyor. 

Bölgede araştırmalarını sürdüren Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, göç yolundaki bir pelikanın, günde 1 buçuk ile 3 kilogram arasında balık tükettiğini belirtti.

#Çavuşçu Gölü
#Konya
#Ilgın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel ve kadrolu memur alımı yapıyor: Başvuru şartları ile branş dağılımı belli oldu