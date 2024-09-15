Küçükçekmece'de aile faciası: Baba eşini öldürdü, oğlu babayı yaraladı

Olay, saat 14.30 Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamak istemediği için bir süredir kocasıyla tartışma yaşıyordu. Bugün aynı sebeple çıkan tartışmada kadın evi terk etmek istedi.