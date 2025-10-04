Kuşadası'nın su altı dünyası dalış tutkunlarının gözdesi oldu: Türkiye'de ender görülen canlılar izleniyor

'SU ALTI HALA BİLİNMEYEN BİR DÜNYA'





Kuşadası'nda uzun yıllardır dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçede dalış turizmine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kuşadası'nın birçok dalış noktasına sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, "Bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri var. Ayrıca dalış yapanlar, dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun beslenme anını da uzaktan ve dikkatli bir şekilde görüntüleme fırsatı yakalayabiliyor. Kuşadası'nda su altı amforalarının, çapaların ve fener tutulduğunda parlayan mercan resiflerinin de bulunduğu dalış sahaları var. Su altı hala bilinmeyen bir dünya. Bu nedenle merak uyandırıyor" dedi.