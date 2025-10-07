Yeni Şafak
Kütahya'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

23:097/10/2025, Salı
AA
Kütahya'nın Emet ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Durali Dur (67) yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolu Sülye köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.



Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, otomobildeki sürücünün eşi Dudu Dur'un (67) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Emet Belediyesi İtfaiyesi ekibince sıkıştığı otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



#Kütahya
#İstinat duvarı
#Trafik kazası
