Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Kütahya'da yürek yakan olay: Babasının çatıdan attığı inşaat demiri başına isabet etti

Kütahya'da yürek yakan olay: Babasının çatıdan attığı inşaat demiri başına isabet etti

19:4411/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Kütahya'da babasının çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Bayraktar (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Yusuf Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Çatıyı temizleyen Ahmet Bayraktar’ın evin önüne attığı inşaat demirlerinden biri oğlu Mustafa Bayraktar’ın başına isabet etti. 

 Apartmandan indiğinde oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gören baba Bayraktar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Bayraktar’ın kalbinin durduğu belirlendi. 

Bayraktar’ın kalbinin yeniden çalıştırılırken, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba Ahmet Bayraktar, gözaltına alınarak ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Kütahya
#Baba
#Ölüm
#İnşaat demiri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi: Benzin ve motorin ne kadar düşecek? İşte 11 Mart güncel akaryakıt fiyatları