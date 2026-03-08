Yeni Şafak
Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

16:418/03/2026, Pazar
DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

 Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

#Meteoroloji
#fırtına
#uyarı
