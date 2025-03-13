Manzara yine aynı: İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde iftar saatinin yaklaşmasıyla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Okmeydanı, Çağlayan, Merter ve Bahçelievler mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

1 /8 İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde iftar saatinin yaklaşmasıyla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

2 /8 Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Halıcıoğlu ve Ayvansaray'da Ankara istikametinde trafik yoğun seyrederken, Edirne istikametinde akıcı ilerliyor.



3 /8 D-100 kara yolu Okmeydanı, Çağlayan, Merter ve Bahçelievler mevkilerinde çift yönlü, O3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde ise Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

4 /8 Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal arası trafik çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

5 /8 Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidişte yoğunluk Altunizade'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

6 /8 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

7 /8 İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.