Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine açık destek... 'Sahra' isimli kullanıcıdan acılı aileye: 'Size manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.