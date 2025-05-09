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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine açık destek... 'Sahra' isimli kullanıcıdan acılı aileye: 'Size manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine açık destek... 'Sahra' isimli kullanıcıdan acılı aileye: 'Size manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'

Pınar Albayrak
09:099/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz ocak ayında tartıştığı kişiler tarafından 5 kez bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine TikTok hesabı üzerinden destek veren genç kız pes dedirtti.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te tarihi salı pazarında korkunç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava süreci devam ederken olayı yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'ın 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşıldı. Binlerce insanı öfkelendiren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'Sahra' isimli genç kız bir fotoğrafının altına, ''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' yazdı.

Mahkemenin 20 Haziran'a ertelenmesi sonrası paylaşım yapan 'Sahra' isimli kullanıcı, 'Kudurun' yazdı.

Ahmet Minguzzi'nin bıçaklandığı görüntülerde B.B.'nin fotoğrafına emoji bıraktığı korkunç paylaşım da tepki çekti.

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