Mattia Minguzzi'nin saldırıya uğrayan mezarının çevresine güvenlik kamerası takıldı

"OLAYIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN"





Minguzzi'yi hiç tanımadığı halde ziyarete gelenlerden birisi olan İbrahim Yelboğa, "Birincisi ziyaret için, ikincisi de bu olayın bir daha yaşanmaması için geldim. Çünkü bu olay çok tehlikeli bir olay. Ahmet gibi binlerce çocuk dolaşıyor. Bu olayı yapanlar gibi de binlerce kişi dolaşıyor. Bunların önlenmesini istediğim için ziyarete geldim" dedi.