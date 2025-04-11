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Mattia Minguzzi'nin saldırıya uğrayan mezarının çevresine güvenlik kamerası takıldı

Mattia Minguzzi'nin saldırıya uğrayan mezarının çevresine güvenlik kamerası takıldı

22:1811/04/2025, Cuma
DHA
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Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının saldırıya uğramasının ardından, ailenin talebi üzerine çevredeki ağaçların dalları budandı ve güvenlik kamerası takılarak önlem alındı.

Kadıköy'de cinayete kurban giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan mezarı, geçtiğimiz günlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Tahrip edilen mezar onarılırken, Minguzzi ailesinin talebi üzerine çevredeki ağaçların dalları budandı ve güvenlik kamerası takıldı.

Mezarlıkta, Minguzzi ailesini tanımamalarına rağmen Mattia Ahmet'in mezarını ziyaret eden bir çok kişinin olduğu görüldü.

"OLAYIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN"


Minguzzi'yi hiç tanımadığı halde ziyarete gelenlerden birisi olan İbrahim Yelboğa, "Birincisi ziyaret için, ikincisi de bu olayın bir daha yaşanmaması için geldim. Çünkü bu olay çok tehlikeli bir olay. Ahmet gibi binlerce çocuk dolaşıyor. Bu olayı yapanlar gibi de binlerce kişi dolaşıyor. Bunların önlenmesini istediğim için ziyarete geldim" dedi. 

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