Menderes'te beş kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı: Ehliyetine geçici olarak el konulmuş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.