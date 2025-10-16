Yeni Şafak
Eczacıya 'muadil ilaç' saldırısı: Önce sopayla darbetti sonra bıçak çekti

19:1216/10/2025, Perşembe
IHA
Mersin’e Erdemli ilçesinde hasta yakını olduğu belirtilen zanlı, reçetedeki ilaç yerine muadilini veren eczacı kalfasını sopayla darbetti. Daha sonra bankonun arkasına geçerek bıçak çeken zanlı, diğer esnafın dükkana gelmesi sonrası kaçtı.

Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, İsmail T. adlı şahıs yaklaşık 1.5 ay önce babasına verilen ilacın, reçetede yazılan değil de muadili olduğunu belirterek eczacı kalfası Arif Fidan ile tartıştı. Tartışmanın ardından eczaneden ayrılan şahıs, bu sabah tekrar gelerek yanında getirdiği sopayla Fidan’a saldırdı.

Sopayı kalfanın başına vurarak yaralayan şahıs, ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran Fidan’ın üzerine yürüdü. Saldırgan elindeki bıçağı açmaya çalışırken, eczacı kalfası da karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredekilerin içeriye girmesiyle kavga aralanırken, şikayet üzerine saldırgan gözaltına alındı.

Yaşanan saldırının ardından olayın yaşandığı eczane önünde toplanan eczacılar, saldırıyı kınadı. Burada açıklama yapan Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, saldırının bir hekimin hastasını, ’eczaneden temin edilen eş değer ilaç’ hakkında yanlış yönlendirmesi sonucu yaşandığını ileri sürdü. Hekimin yanlış yönlendirmesi sonucu hasta yakını tarafından eczane çalışanına yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiğini belirten Aydın, "Sağlıkta şiddetin durdurulması için tüm sağlık çalışanları olarak omuz omuza mücadele ederken, eczanemize yönelik böylesi bir saldırının, bir sağlık çalışanının yanlış yönlendirmesi sonucu yaşanmış olması kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Saldırıya uğrayan eczane çalışanı Arif Fidan ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hasta eczaneye geldi ve elindeki poşetten 3 ilacı çıkardı. Ben yardımcı olmaya çalıştım kendisine. Sorunun ne olduğu çözmeye yönelik reçeteyi açmaya çalıştım. Reçete yaklaşık 1.5 önce yazılmış. Ben bunu çözmeye çalışırken, şahıs, ’Bana neden ilacı vermiyorsun lan’ dedi. Ben kendisini uyardım, ikinci kez söyleyince çıkmasını istedim. Bu şekilde gittikten sonra sabah tekrar gelerek elindeki sopayla saldırdı. Elinde bıçak vardı. Bıçağı tuttuk zaten, tutmasaydık daha kötü olabilirdi" şeklinde konuştu.

#Mersin
#Eczane
#Darp
#Muadil İlaç
