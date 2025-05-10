Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden iç kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ile Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi esmesi tahmin ediliyor.
23 ile sarı kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
İL İL HAVA DURUMU
Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
İstanbul: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir: 29, Parçalı ve az bulutlu
Balıkesir: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Afyonkarahisar: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Adana: 34, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 25, Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 32, Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Eskişehir: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Konya: 30, Parçalı ve çok bulutlu
Bolu: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Düzce: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Artvin: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 32, Parçalı ve az bulutlu
Van: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır: 34, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 34, Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 30, Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 30, Parçalı ve az bulutlu