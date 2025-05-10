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Meteorolojiden uyarı yapıldı: 23 kent için 'sarı' alarm

Meteorolojiden uyarı yapıldı: 23 kent için 'sarı' alarm

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:2310/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden iç kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ile Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi esmesi tahmin ediliyor.

23 ile sarı kodlu uyarı


Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale. 


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU


Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:


İstanbul: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Ankara: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


İzmir: 29, Parçalı ve az bulutlu

Balıkesir: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Edirne: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Kırklareli: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Denizli: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Manisa: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Adana: 34, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Antalya: 25, Parçalı ve az bulutlu


Burdur: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Hatay: 32, Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Eskişehir: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Konya: 30, Parçalı ve çok bulutlu

Bolu: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Düzce: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Zonguldak: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Amasya: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Artvin: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Samsun: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Trabzon: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Kars: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Malatya: 32, Parçalı ve az bulutlu


Van: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: 34, Parçalı ve az bulutlu


Gaziantep: 34, Parçalı ve az bulutlu


Mardin: 30, Parçalı ve az bulutlu


Siirt: 30, Parçalı ve az bulutlu

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