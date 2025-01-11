"Güzergahtaki bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını kendimiz yapacağız"





Şehir içi ulaşımı çeşitlendirmek, güvenli, daha hızlı ve konforlu hale getirmek için daha önce metrobüs alıp hat oluşturma sözü verdiğini anımsatan Alemdar, şöyle devam etti:

"Bunu daha önce almış olduğumuz metrobüsle hayata geçirdik ancak metrobüsleri normal güzergahlarda çalıştıramıyorsunuz. Çalıştıramadığımız metrobüslerimizi de metrobüs hattı kurarak Yenikent bölgesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesinin içinden Millet Bahçesi'ne kadar olan 17 kilometrelik alanda metrobüs hattını başlatmış olduk. Başlattığımız bu çalışmayla 17 kilometrelik güzergahta 11 durağımız olacak. İnşallah insanlarımızın daha güvenli, hızlı ve modern seyahat etmesini sağlamış olacağız.



