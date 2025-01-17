MİT, 1935 yılına ait bir istihbarat raporunu internet sitesinde paylaştı. Raporda, faaliyetleri yakından izlenen Times Muhabiri Walter Collins'in bağlantıda olduğu bir başka gazetecinin, gerçekte Teşkilat adına görev yaptığına dair bilgilere yer verildi.
MİT, resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" sekmesinin "Belgeler" bölümüne yeni bir istihbarat raporu ekledi.
Bu yeni belge, 1935 tarihli bir istihbarat raporu olup, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in bağlantıda olduğu bir muhabirin aslında MAH adına çalıştığını ortaya koyuyor.
Raporda, Collins'in irtibatlı olduğu muhabire, Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak için kullanmasını istediği kod adlarının da yer aldığı ortaya çıktı.
Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:
"Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.
İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir.
Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir.
Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim."