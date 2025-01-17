Bu yeni belge, 1935 tarihli bir istihbarat raporu olup, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in bağlantıda olduğu bir muhabirin aslında MAH adına çalıştığını ortaya koyuyor.