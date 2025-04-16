Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla Datça'da 'mavi dil hastalığı' alarmı: Karantina uygulaması başlatıldı

Muğla Datça'da 'mavi dil hastalığı' alarmı: Karantina uygulaması başlatıldı

13:1316/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
<p>Datça'da bir keçide rastlanan 'mavi dil hastalığı' üzerine ilçe, karantinaya alınıp hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.</p>
Datça'da bir keçide rastlanan 'mavi dil hastalığı' üzerine ilçe, karantinaya alınıp hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde görülen ‘mavi dil hastalığı’ üzerine ilçe, karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışına kapatıldığı duyurulurken karantinanın 40 gün süreceği kaydedildi. Bu hastalığın keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda ortaya çıktığı biliniyor…

Datça'ya bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı.

Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde 40 gün boyunca karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu.

Mavi dil hastalığının 'Culicoides' cinsi sinekler tarafından bulaştırıldığı; keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda görüldüğü bildirildi.

Öte yandan bu hastalık insan sağlığı açısından olumsuz bir durum teşkil etmiyor...

#mavi dil
#muğla
#datça
#karantina
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? İşte ameliyat sonrası hastaneden sağlık durumuna ilişkin açıklama