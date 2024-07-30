Yaylanın diğer bir özelliğinin ise burada bulunan kahvehaneler olduğunu belirten Muhtar Uçar, "Burada yaklaşık 18-19 kahvehane var. Eskiden insanların toplanma noktası olan bu kahvehanelerden 5-6 tanesi restore edilip hizmet vermeye devam ediyor. Karabağlar Yaylası, Muğla merkezden 5-6 derece daha soğuk. Bu kadar yakın olmasına rağmen sıcaklık daha düşük" dedi.



