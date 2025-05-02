Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da yer aldı.





Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı ve celse arasında sunduğu, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası ve 6 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdiği mütalaayı okumasıyla devam etti.