NOW TV ismini değiştirmezse kapanacak: RTÜK 15 gün önce uyarı vermişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) NOW TV’ye isim değiştirmesi için tanıdığı 30 günlük süre doluyor. Kararın verilmesinin üzerinden 15 gün geçti. Yeni adı ve logosu konusunda henüz bir açıklama yapmayan NOW TV isim değiştirmediği takdirde ne olacağı merak konusu oldu.

1 /7 FOX TV geçtiğimiz aylarda Disney grubu tarafından satın alınmıştı.

2 /7 İsmi de logosu da değişti Disney'e satılırken isim hakkı sadece bir süreliğine satın alındığı öğrenilen FOX TV'nin hakkı dolduğu için ismi ve logosu değişmişti.



3 /7 Geçtiğimiz yıl ismi değişti 12 Şubat 2024 tarihinde FOX'un adı resmen NOW TV oldu.

4 /7 NOW TV isimden uyarı aldı Geçtiğimiz haftalarda RTÜK 6 kanala idari para cezası uygulamış, NOW TV'ye de ismi ve logo konusunda uyarı yapılmıştı.

5 /7 30 gün süre verdi Aynı adı taşıyan İstanbul NOW TV'nin RTÜK'e başvurusu üzerine harekete geçen RTÜK, NOW TV'ye isim değiştirmesi için 30 gün süre tanıdı.

6 /7 Son 15 gün RTÜK tarafından verilen bu sürenin bitmesine 15 gün kaldı. Mart ayı başı itibarıyla ismini tekrar değiştirmesi gereken NOW TV'den de henüz bir açıklama gelmedi.