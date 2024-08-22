Orman yangınında evi yanan çiftçi o anları gözyaşlarıyla anlattı: Canımızı zor kurtardık

Anneme 'yangın bildiğin gibi değil' dedim. 'Her yer yanıyor' dedim. Onları gönderdikten sonra kendim burada kaldım, çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık. Sadece canımızı kurtardık. Yangından kurtulan bir tek kedimiz kalmış, ona da ekmek getirdim...