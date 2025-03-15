Osmanlı'dan kalma gelenek: Çocukların 'tekne orucu' için hazırlanıyor

Eski yıllarda mahalle aralarında el arabasıyla da bu poğaçaların satıldığını aktaran Ersan, "Şekillerine göre, o şekilden yiyelim, bu şekilde yiyelim diye söylenirdik. Sürekli vardı. Şimdi hem kendim hem de çocuklarım için gelip buradan almaya çalışıyoruz ki, onlar da bu geleneği unutmasınlar, bilsinler." diye konuştu.



