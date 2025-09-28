Yeni Şafak
Paris'ten yola çıktı: Rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi

Paris'ten yola çıktı: Rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi

11:2828/09/2025, Pazar
Venice Simplon Orient Ekspres bu yıl ikinci kez Türkiye’ye gelecek. Paris’ten sefere başlayan tren 1 Ekim’de İstanbul’a ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres’in bu yıl ikinci kez Türkiye’ye geleceğini belirtti. 

Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul’dan ayrıldığını hatırlattı. 

Bakan Uraloğlu, "Fransa’nın başkenti Paris’ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00’de Türkiye’ye giriş yapacak tren, 3 Ekim’de saat 14.05’te Bakırköy’den hareket ederek aynı gün 23.30’da Kapıkule’den çıkış yapacak" dedi.

16 vagondan oluşuyor

Venice Simplon Orient Express’in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul’a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor" ifadelerini kullandı.

