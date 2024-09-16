Patlamada yaralanan işçiler korku dolu anları anlattı: Namaz kılıyordum cam üzerime düştü

Bölümde tek çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söyleyen Ahmet Dedecan, "Bir anda ateş geldi. Arkamızda bir ateş oldu. Arkası komple açıldı. 'Ateşin basıncı' diye tahmin ediyorum, bizi masanın altına fırlattı. Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık. Bayağı zorlandık ama Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Durumu kötü olan çok arkadaş var sanırım. Allah acil ifalar versin" dedi.