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Patlamada yaralanan işçiler korku dolu anları anlattı: Namaz kılıyordum cam üzerime düştü

13:26 - 16/09/2024 lundi
Güncelleme: 13:31 - 16/09/2024 lundi
IHA

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden işçiler patlama anında yaşadıklarını anlattı.

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Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde dün meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.


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Patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı. 

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Dün soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Yaralı işçilerin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Dedecan ile Fatma Kanmaz, yaşanan korku dolu anları anlattı.


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Bölümde tek çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söyleyen Ahmet Dedecan, "Bir anda ateş geldi. Arkamızda bir ateş oldu. Arkası komple açıldı. 'Ateşin basıncı' diye tahmin ediyorum, bizi masanın altına fırlattı. Kendi imkanlarımızla aşağıya inmeye çalıştık. Bayağı zorlandık ama Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Durumu kötü olan çok arkadaş var sanırım. Allah acil ifalar versin" dedi.

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Fatma Kanmaz ise, "Ben namaz kılıyordum. Cam koptu ve üzerime düştü. O anda ben tektim, her taraf uçuşuyordu. Dışarıya çıktım. Çatılar aşağıya düşmüş, arkadaşlar yaralıydı. Anlatılır gibi değildi" ifadelerini kullandı. 

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#Sakarya
#Hendek
#Fatma Kanmaz
#Ahmet Dedecan
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