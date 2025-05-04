Piknikte facia: Şanlıurfa'da sulama kanalında can pazarı, iki çocuk hayatını kaybetti

Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:





"Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak ya da başka amaçlarla girilmek için uygun yerler değildir. Bu alanlara girmek son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızın bu tür alanlara girmesine, yaklaşmasına ya da oynamasına kesinlikle izin vermeyin. Yakınlarındaysanız, onları sürekli gözetiminiz altında tutun. Hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmasına izin vermeyelim."