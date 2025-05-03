Rekora koştu: Kadınlar en çok domatesi yemek için yarıştı, birinci 1,5 kilo üzerinde domates yedi

Etkinliklerin en dikkat çeken yarışmalarından biri halat çekme yarışı oldu. Toplam 8 takımın mücadele ettiği yarışmanın finalinde Altın Kızlar ile Meydan Mahallesi ekipleri karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Altın Kızlar kazanarak birinciliği elde etti. 1. ve 2. Grup üyelerine Halı, nevresim takımı ve takı hediye edildi.



