Sabit radar noktaları belli oldu: Bayramda hız yapanlara ceza yağacak

10:2317/03/2026, Salı
Ramazan Bayramı öncesi yola çıkacaklar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sabit radar noktalarını açıkladı. Hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler bayram boyunca devam edecek. İşte il il güncel radar konumları.

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor.


Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.

5 VE 10 KİLOMETRE AŞIM LİMİTİ VAR

Yeni trafik düzenlemesiyle sürücüler hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.


Sabit radarların konumları belli oldu.










Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yer alırken gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

Gölbaşı - Adıyaman


Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu


Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale


Aşkale - Erzurum


Biga


Bolu

Bilecik


Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar


Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul


Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez


Kızılören - Afyonkarahisar

Konya


Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan


Mardin

Merzifon


Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum


Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat


Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas


Sarıkaya - Yozgat

