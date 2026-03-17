Sabit radar noktaları belli oldu: Bayramda hız yapanlara ceza yağacak

Ramazan Bayramı öncesi yola çıkacaklar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sabit radar noktalarını açıkladı. Hız sınırını aşan sürücülere yönelik denetimler bayram boyunca devam edecek. İşte il il güncel radar konumları.
Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor.
Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.
5 VE 10 KİLOMETRE AŞIM LİMİTİ VAR
Yeni trafik düzenlemesiyle sürücüler hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.
Sabit radarların konumları belli oldu.
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yer alırken gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.
Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.
İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER
Gölbaşı - Adıyaman
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Biga
Bolu
Bilecik
Bilecik Başköy Kavşağı
Atkaracalar - Çankırı
Bolu 2
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat