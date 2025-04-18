Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

1 /5 Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.



2 /5 Operasyon çerçevesinde, merdiven altı sahte bebek maması üretiminin yapıldığı tespit edilen E.B. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı.



3 /5 Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi.



4 /5 Sahte bebek mamalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu.

