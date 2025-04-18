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Sahte bebek maması skandalı: 8 milyon 700 bin TL'lik ürün yakalandı

Sahte bebek maması skandalı: 8 milyon 700 bin TL'lik ürün yakalandı

16:1418/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.


Operasyon çerçevesinde, merdiven altı sahte bebek maması üretiminin yapıldığı tespit edilen E.B. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı.


Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi.


Sahte bebek mamalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu.


Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


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