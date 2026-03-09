Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu: Hangi ülkeye ait olduğu araştırılacak

Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu: Hangi ülkeye ait olduğu araştırılacak

13:509/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde, parçalanmış ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı bulundu.

Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü.


İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, hangi ülkeden geldiği belli olmayan parçalanmış insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlattı.



Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

#sakarya
#iha
#insansız hava aracı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2026! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, giriş yerleri belli oldu mu?