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Sakarya'da yürekler ağza geldi: Fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı

Sakarya'da yürekler ağza geldi: Fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı

21:3423/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
AA
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı.

İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonu, 32 Evler Mahallesi'nde rampadan inerken fren arızası sonucu 2 katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi.



Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.



#Sakarya
#Serdivan
#Kamyon

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