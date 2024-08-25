Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme facia: 3 ölü, 6 yaralı

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

1 / 6 Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi.

2 / 6 Sağanak nedeniyle 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı.

3 / 6 İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 / 6 Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

5 / 6 İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.