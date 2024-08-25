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Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme facia: 3 ölü, 6 yaralı

12:01 - 25/08/2024 Pazar

Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. 

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Sağanak nedeniyle 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. 

#Samsun
#Ankara
#Trafik kazası
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