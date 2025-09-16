Yeni Şafak
Samsun’da kereste fabrikası alev alev yanıyor

21:4916/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Fabrikanın alev topuna döndüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. 

Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

