Samsun’da otobüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde Gençlik Merkezi karşısındaki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Uğur Kaymak idaresindeki 55 AEZ 310 plakalı Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’a ait halk otobüsü, kavşakta Rukiye Çürükoğlu yönetimindeki 55 AOU 116 plakalı otomobile yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu da yaralandı.
Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.