Kazı çalışmalarında Harran Üniversitesi'nden arkeologlar, sanat tarihçileri ve öğrenciler aktif rol alıyor. Üniversite tarafından sağlanan destekle, bölgedeki buluntuların analiz edilmesi ve geçmiş dönemlerin detaylı bir şekilde incelenmesi hedefleniyor. Harran Üniversitesi'nden Arkeolog Dr. Burak Kuru, projenin akademik açıdan da büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Kuru, kazı çalışmalarıyla bilimsel sorulara yanıt bulunmasının yanı sıra bölgenin turizme kazandırılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.



