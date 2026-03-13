Savaşın stratejik merkezi: En fazla askeri üssü olan ülkeler! Türkiye'nin kaç üssü var?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları 14. gününe girerken, karşılıklı füze ve hava saldırıları devam ediyor. İran’ın misilleme hamleleri bölgedeki gerilimi artırırken, ABD ve müttefiklerinin Orta Doğu’daki askeri konuşlanması yeniden tartışma konusu oldu. Peki hangi ülkenin nerede kaç tane askeri üssü var?

1 /17 Savaşın gidişatını etkileyen en önemli faktörlerden biri, ülkelerin yurt dışındaki askeri üsleri olarak öne çıkıyor. Küresel güvenlik dengeleri yeniden tartışılırken, dünya genelinde en çok askeri üssü bulunan ülkeler de gündeme geldi.

2 /17 Askeri üsler stratejik gücün anahtarı haline geldi Uzmanlar, askeri üslerin yalnızca savunma için değil, aynı zamanda ülkelerin stratejik güçlerini dünyaya yansıtmak için de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu üsler, ülkelerin binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde operasyon yürütme yeteneğini mümkün kılıyor.

3 /17 İşte en fazla askeri üsse sahip ülkeler!

4 /17 YUNANİSTAN

Askeri üs sayısı: 1 Üs kurduğu ülke: Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti

BANGLADEŞ

Askeri üs sayısı: 1 Üs kurduğu ülke: Kuveyt



AVUSTRALYA

Askeri üs sayısı: 2 Üs kurduğu ülkeler: Birleşik Arap Emirlikleri | Malezya





ALMANYA

Askeri üs sayısı: 2 Üs kurduğu ülkeler: Fransa | Litvanya



İRAN

Askeri üs sayısı: 2 Üs kurduğu ülkeler: Lübnan | Suriye



SİNGAPUR

Askeri üs sayısı: 3 Üs kurduğu ülkeler: Brunei | Tayvan | Tayland



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Askeri üs sayısı: 4 Üs kurduğu ülkeler: Eritre | Libya | Somali Cumhuriyeti | Yemen





İTALYA

Askeri üs sayısı: 4 Üs kurduğu ülkeler: Cibuti | Kuveyt | Libya | Birleşik Arap Emirlikleri









ÇİN

Askeri üs sayısı: 5 Üs kurduğu ülkeler: Kamboçya | Küba | Cibuti | Myanmar | Tacikistan







RUSYA

Askeri üs sayısı: 8 Üs kurduğu ülkeler: Ermenistan | Belarus | Gürcistan | Kazakistan | Moldova |Suriye | Tacikistan | Venezuela









FRANSA

Askeri üs sayısı: 10 Üs kurduğu ülkeler: Çad | Cibuti | Gabon | Almanya | Fildişi Sahili | Lübnan | Nijer | Senegal | Suriye | Birleşik Arap Emirlikleri











HİNDİSTAN

Askeri üs sayısı: 12 Üs kurduğu ülkeler: Bangladeş | Butan | Cibuti | İran | Madagaskar | Maldivler | Mauritius | Myanmar | Umman | Katar | Seyşeller | Tacikistan











16 /17 ABD

Askeri üs sayısı: 28 Üs kurduğu ülkeler: Avustralya | Bahreyn | Belçika | Bulgaristan | Kamerun | Küba | Cibuti | Almanya | İsrail | İtalya | Japonya | Kosova | Kuveyt | Hollanda | Nijer | Umman | Filipinler | Portekiz | Porto | Riko | Katar | Suudi Arabistan | Singapur | Güney Kore | Yunanistan | İspanya | Türkiye | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Krallık





