Savaşın stratejik merkezi: En fazla askeri üssü olan ülkeler! Türkiye'nin kaç üssü var?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları 14. gününe girerken, karşılıklı füze ve hava saldırıları devam ediyor. İran’ın misilleme hamleleri bölgedeki gerilimi artırırken, ABD ve müttefiklerinin Orta Doğu’daki askeri konuşlanması yeniden tartışma konusu oldu. Peki hangi ülkenin nerede kaç tane askeri üssü var?
Savaşın gidişatını etkileyen en önemli faktörlerden biri, ülkelerin yurt dışındaki askeri üsleri olarak öne çıkıyor. Küresel güvenlik dengeleri yeniden tartışılırken, dünya genelinde en çok askeri üssü bulunan ülkeler de gündeme geldi.
Askeri üsler stratejik gücün anahtarı haline geldi
Uzmanlar, askeri üslerin yalnızca savunma için değil, aynı zamanda ülkelerin stratejik güçlerini dünyaya yansıtmak için de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu üsler, ülkelerin binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde operasyon yürütme yeteneğini mümkün kılıyor.
İşte en fazla askeri üsse sahip ülkeler!
YUNANİSTAN
Askeri üs sayısı: 1
Üs kurduğu ülke: Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti
BANGLADEŞ
Askeri üs sayısı: 1
Üs kurduğu ülke: Kuveyt
AVUSTRALYA
Askeri üs sayısı: 2
Üs kurduğu ülkeler: Birleşik Arap Emirlikleri | Malezya
ALMANYA
Askeri üs sayısı: 2
Üs kurduğu ülkeler: Fransa | Litvanya
İRAN
Askeri üs sayısı: 2
Üs kurduğu ülkeler: Lübnan | Suriye
SİNGAPUR
Askeri üs sayısı: 3
Üs kurduğu ülkeler: Brunei | Tayvan | Tayland
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Askeri üs sayısı: 4
Üs kurduğu ülkeler: Eritre | Libya | Somali Cumhuriyeti | Yemen
İTALYA
Askeri üs sayısı: 4
Üs kurduğu ülkeler: Cibuti | Kuveyt | Libya | Birleşik Arap Emirlikleri
ÇİN
Askeri üs sayısı: 5
Üs kurduğu ülkeler: Kamboçya | Küba | Cibuti | Myanmar | Tacikistan
RUSYA
Askeri üs sayısı: 8
Üs kurduğu ülkeler: Ermenistan | Belarus | Gürcistan | Kazakistan | Moldova |Suriye | Tacikistan | Venezuela
FRANSA
Askeri üs sayısı: 10
Üs kurduğu ülkeler: Çad | Cibuti | Gabon | Almanya | Fildişi Sahili | Lübnan | Nijer | Senegal | Suriye | Birleşik Arap Emirlikleri
HİNDİSTAN
Askeri üs sayısı: 12
Üs kurduğu ülkeler: Bangladeş | Butan | Cibuti | İran | Madagaskar | Maldivler | Mauritius | Myanmar | Umman | Katar | Seyşeller | Tacikistan
ABD
Askeri üs sayısı: 28
Üs kurduğu ülkeler: Avustralya | Bahreyn | Belçika | Bulgaristan | Kamerun | Küba | Cibuti | Almanya | İsrail | İtalya | Japonya | Kosova | Kuveyt | Hollanda | Nijer | Umman | Filipinler | Portekiz | Porto | Riko | Katar | Suudi Arabistan | Singapur | Güney Kore | Yunanistan | İspanya | Türkiye | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Krallık
TÜRKİYE'NİN KAÇ ASKERİ ÜSSÜ VAR?
Askeri üs sayısı: 14
Üs kurduğu ülkeler: Arnavutluk | Azerbaycan | Afganistan | Bosna Hersek | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Kosova | Libya | Lübnan | Katar | Somali | Suriye | Orta Afrika Cumhuriyeti | Mali | Irak