Savaşın stratejik merkezi: En fazla askeri üssü olan ülkeler! Türkiye'nin kaç üssü var?

14:2813/03/2026, Cuma
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları 14. gününe girerken, karşılıklı füze ve hava saldırıları devam ediyor. İran’ın misilleme hamleleri bölgedeki gerilimi artırırken, ABD ve müttefiklerinin Orta Doğu’daki askeri konuşlanması yeniden tartışma konusu oldu. Peki hangi ülkenin nerede kaç tane askeri üssü var?

Savaşın gidişatını etkileyen en önemli faktörlerden biri, ülkelerin yurt dışındaki askeri üsleri olarak öne çıkıyor. Küresel güvenlik dengeleri yeniden tartışılırken, dünya genelinde en çok askeri üssü bulunan ülkeler de gündeme geldi.

Askeri üsler stratejik gücün anahtarı haline geldi

Uzmanlar, askeri üslerin yalnızca savunma için değil, aynı zamanda ülkelerin stratejik güçlerini dünyaya yansıtmak için de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu üsler, ülkelerin binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde operasyon yürütme yeteneğini mümkün kılıyor.

İşte en fazla askeri üsse sahip ülkeler!

YUNANİSTAN


Askeri üs sayısı: 1

Üs kurduğu ülke: Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti


BANGLADEŞ


Askeri üs sayısı: 1

Üs kurduğu ülke: Kuveyt



AVUSTRALYA


Askeri üs sayısı: 2

Üs kurduğu ülkeler: Birleşik Arap Emirlikleri | Malezya




ALMANYA


Askeri üs sayısı: 2

Üs kurduğu ülkeler: Fransa | Litvanya



İRAN


Askeri üs sayısı: 2

Üs kurduğu ülkeler: Lübnan | Suriye



SİNGAPUR


Askeri üs sayısı: 3

Üs kurduğu ülkeler: Brunei | Tayvan | Tayland



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ


Askeri üs sayısı: 4

Üs kurduğu ülkeler: Eritre  | Libya  | Somali Cumhuriyeti  | Yemen




İTALYA


Askeri üs sayısı: 4

Üs kurduğu ülkeler: Cibuti | Kuveyt |  Libya |  Birleşik Arap Emirlikleri






ÇİN


Askeri üs sayısı: 5

Üs kurduğu ülkeler: Kamboçya |  Küba |  Cibuti |  Myanmar |  Tacikistan





RUSYA


Askeri üs sayısı: 8

Üs kurduğu ülkeler: Ermenistan  | Belarus |  Gürcistan | Kazakistan |  Moldova |Suriye | Tacikistan | Venezuela






FRANSA


Askeri üs sayısı: 10

Üs kurduğu ülkeler: Çad |  Cibuti |  Gabon |  Almanya |  Fildişi Sahili  | Lübnan | Nijer |  Senegal  | Suriye |  Birleşik Arap Emirlikleri







HİNDİSTAN


Askeri üs sayısı: 12

Üs kurduğu ülkeler: Bangladeş |  Butan |  Cibuti |  İran |  Madagaskar |  Maldivler |  Mauritius |  Myanmar |  Umman |  Katar |  Seyşeller |  Tacikistan






ABD


Askeri üs sayısı: 28

Üs kurduğu ülkeler: Avustralya | Bahreyn |  Belçika | Bulgaristan |  Kamerun |  Küba | Cibuti | Almanya |  İsrail |  İtalya |  Japonya |  Kosova |  Kuveyt |  Hollanda |  Nijer | Umman |  Filipinler |  Portekiz |  Porto |  Riko |  Katar |  Suudi Arabistan |  Singapur | Güney Kore | Yunanistan |  İspanya |  Türkiye | Birleşik Arap Emirlikleri |  Birleşik Krallık





TÜRKİYE'NİN KAÇ ASKERİ ÜSSÜ VAR?


Askeri üs sayısı: 14

Üs kurduğu ülkeler: Arnavutluk |  Azerbaycan | Afganistan |  Bosna Hersek |  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |  Kosova |  Libya | Lübnan |  Katar |  Somali  |  Suriye |  Orta Afrika Cumhuriyeti | Mali | Irak





#askeri üs
#savaş
#İran - İsrail
#ABD
