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Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar'a son görev: Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

16:01 - 5/07/2024 Friday
AA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın cenazesi, Konya'da defnedildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit harekat bölgesinde dün teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Çavuş Cebrail Acar, şehit oldu.

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alay Komutanlığı'nda görevliyken Pençe-Kilit harekat bölgesine giden 6 yıllık uzman çavuş Acar'ın cenazesi bugün Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi. 

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İki çocuk babası Acar'ın, cenazesi ilk olarak babaevine götürülüp, helallik alındı.

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Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne getirildi.

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Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan babası Cevat Acar, ağabeyi İsrafil Acar, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 

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Acar'ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. 

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#Konya
#Şehit
#Cebrail Acar
#Cenaze
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