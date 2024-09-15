Selçuklulardan günümüze uzanan lezzet: Konya geleneksel düğün tiridi

"Tiridimiz, düğün sahibinin, yakın misafirlerine ikram ettiği şeklinde"





Tiridin, Konya'da düğünlerden bir gün önce yapıldığını ifade eden Atiker, "Bizim burada yaptığımız usulde, Konya düğünlerinden hemen bir gün öncesinde düğün sahibinin yakın misafirlerine yedirmiş olduğu bir konseptte. Biz burada Konya dışından gelen insanlara tattırmaktayız. Burada bir gün önce kurutulmuş tandır ekmeğimizle başlayıp, onu doğrayarak hazırlığımıza başlıyoruz. Bunun içerisinde soğanımız, domatesimiz, biberimiz, maydanozumuzla beraber sebzeyle, daha sonra dana kavurmasından ve tereyağı sos ve yoğurtla oluşturduğumuz bir içerikle Konya düğün tiridini yapmaktayız. Başlangıç itibarıyla kurutulmuş ekmekleri, et suyundan geçirdikten sonra tabağımızla yerleştiriyoruz. Et suyundan sonrasında üzerine sumakladığımız soğanları, sumaklı soğanın üzerine süzme yoğurdumuzu, etrafında kalan boşluklara da sosumuzu ilave ettikten sonra üzerine kavurma etini döküyoruz. En son maydanoz ve domatesleriyle dekor yaptıktan sonrasında kızarmış olan tereyağımızı da son olarak üzerine döküp bu lezzetin tamamıyla oturmuş olmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.